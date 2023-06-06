嘉義縣警察局2021年9月發生女主管如廁時遭下屬偷拍案，案發後5天，縣警局不但火速核准加害人退休，也未依性別工作平等法處理，去年底才開性平會，被質疑是警界版「MeToo」，今嘉義縣議員何子凡質疑縣警局在事發1年後才啟動性平調查，處理程序有問題，嘉義縣長翁章梁強調性騷、偷拍是零容忍，除強化機制，也會落實公務人員的性平教育。

監察院日前發新聞稿表示，嘉義縣警察局某女性主管2021年9月在嘉義縣警察局如廁時，發現遭所屬陳姓警員竊錄，陳訴人認為機關處理本件性騷擾事件涉有違失，向監察院陳訴，監察院內政及族群委員會通過由委員紀惠容、葉大華的糾正案及調查報告，指出警政署訂頒警察機關處理性騷擾案件作業程序與函示，如被害人未提出申訴或告訴，僅需將案件輸入管理系統即可結案，職場性騷擾案件則由督察單位另案查處而逕予結案，相關規定明顯違反性別平等工作法與性騷擾防治法，核有重大違失予以糾正。

何子凡今質詢時，指警察局當時未完成涉嫌人調查，所犯法刑法或行政法皆未釐清下，只將加害人調至他職，5天後就核准加害人退休，作法可議，且案發後只由刑大、婦幼隊進行調查，未第一時間由性平委員會展開調查，是直到去年底才開性平會，認為警察局明顯有程序上的疏失，更質疑當時可能有上級長官要女警「以大局為重」，被害人才未提出申訴。

何子凡也說，被害人當時只記兩個小過、調離現職，事後警局又出現許多對女警不利流言蜚語，警察局卻只約談散布訊息的人，沒有採取相關懲戒，是對當事人二次傷害，強調身為警務人員，對法紀應有更高標準，且法治精神是要警局立即進行調查，不該大事化小，小事化無。

警察局長林宏儒強調，該案是2021年9月6日，被害人找當時局長廖訓誠報告，廖訓誠獲悉後馬上展開調查、處置，且女警當時已表明不提告、不申訴，但警局仍以嚴正態度處理，如果真有外傳以大局為重，就不會有刑事、行政上的調查，且經科偵組調查搜證，確定被偷拍只有被害女警1人，最後因性平會沒開，遭監察院檢討。

翁章梁說，監察院的主要是糾正警政署，且去年底召開的性平會，加害人也坦承有偷拍，已要求人事單位落實性平教育，重申對性騷擾零容忍，警察局的作法需要再教育。