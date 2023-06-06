桃園市環保局與海管處規畫辦理2023海洋科學營，與大專校院合作辦2梯次營隊，歡迎有興趣的學子至里海學堂網站報名。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府為推動海洋環境教育，2021年4月成立「里海學堂」，結合市府、企業與民間，帶領民眾走入海岸社區發掘在地特色。暑假將至，桃園市環保局與海管處規畫辦理2023海洋科學營，與大專校院合作辦2梯次營隊，全程免費，邀請學子一同探討、實地考察，探索海洋生態。

環保局表示，里海學堂結合市府各單位、社區志工、民間團體、學校與企業等夥伴，主動邀請桃園民眾走入海岸社區，發掘當地特色，透過課程培育海岸知識人才，促使社區發展出自我特色與價值，推廣全齡海洋永續環境教育。

環保局指出，2023海洋科學營為今年暑假首次為桃園市國三準畢業生、高中生及大一新生開辦的里海學堂課程，透過與國立台灣海洋大學與國立中央大學合作，分別辦理海洋知識科學營、海洋科技科學營各1梯次，每梯次40人，免費邀請青年一起探討海洋生態、實地考察並進行海洋科學實驗。

營隊課程規畫桃園海岸環境基礎知識、科學實驗與分析及動手做有趣的海洋教育實驗等，其中海洋知識科學營7月10至11日登場，結合海洋知識與五感體驗，例如海上交通工具、海洋生物生存與保護、水質檢測、永續海鮮等，目前報名額滿；7月17至18日的海洋科技科學營持續開放報名中，課程結合海洋科技五感體驗，例如海象監測站、地質及海廢漂沙等，歡迎有興趣的學子至里海學堂網站報名課程。

環保局表示，盼透過教育性質營隊，落實海洋教育全齡化，期待以五感體驗，激發學生對海洋保育的熱情，相信是難得的學習機會，讓學生們在專業指導下，深入瞭解海洋科技和海洋環境，不僅如此，還能與來自不同學校的同學們互相交流，建立新的友誼和合作關係，在體驗探索海洋的樂趣時共同成長。