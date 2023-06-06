42歲的黃百璐從模特兒身份出道，後來因為個性豪爽成為通告藝人，敢於秀出身材的大膽作風令她頗受歡迎，也曾和林志玲一起主持《日本再發現》，2011年她閃嫁德國籍男友，為此移居到柏林，從此淡出演藝圈，近年她與德籍尪離婚後還留在當地，她透露自己當上工程師，目前月薪有6位數。

根據《三立新聞網》報導，黃百璐離婚後上特訓班考工程師，花費7個月的時間學習及實習3個月，她心儀的外送平台總公司職位有700人應徵，最後只錄取20人，而她最後順利進入當軟體工程師，月薪有6位數。

黃百璐2011年閃嫁德籍老公孔友瀚（Johann），兩人婚後育有一對子女，淡出演藝圈在異國生活似乎相當幸福，不料2021年她在Facebook發文透露與先生2019年就開始分居，原本想帶兒子回台灣生活，但兒子從小都沒有回過台灣，加上當時疫情肆虐，經過反覆思考後還是打消念頭；她也透露與丈夫分居原因是對方太忙，無法兼顧家庭與事業，最後忍不住坦言：「雖然超想回台灣取個暖，見見老朋友，但人生啊」。

而黃百璐除了在異鄉工作，也有經營Podcast節目大聊在科技業的工作，而她近日也在Facebook透露思鄉心切，於是和公司申請回台一星期，公司有提供員工回家鄉遠距工作的方案，她也趁這個機會回台與好友們見面。黃百璐此行見了高中同學，她以前是台中女中的學生，這次回來也一起到校園走走，重溫校園時光。