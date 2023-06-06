台中市某營養午餐業者，以無法溯源的肉品，供應給學生食用，並領取國產可溯源食材獎金。市議員陳文政今天揭露，該業者目前仍持續供餐，教育局僅追回國產食材獎金，處理態度消極，要求從嚴處理。教育局則回應，將處以最重罰終止契約，午餐業者疑涉讓公務員登載不實，已移送法辦。

台中市議員陳文政今天揭露，供應不明肉品的業者目前仍持續供餐，教育局僅追回國產食材獎金，處理態度消極，要求從嚴處理。（張亦惠攝）

台中市議會6日市政總質詢，陳文政爆料，有民眾陳情，某業者有以進口雞腿混充國產雞腿，謊報是國產雞腿，教育局卻僅僅追回國產食材獎金，目前仍繼續供餐，但根據「台中市學生午餐採購範本」第17條規定，廠商有混充或假冒上述產品供貨不實情節，則加重罰則為20點，代表應該終止契約、不得供餐。

陳文政憂心的表示，混充肉品茲事體大，卻只能靠民眾檢舉才能發現，今天敢混充雞腿，明天就有可能混充低價、含瘦肉精的豬肉，要求教育局應檢視現行抽檢流程是否有漏洞，強化食品安全管理，另，通膨造成營養午餐業者成本壓力極大，市府除了要思考營養午餐費用的調整外，更要做好食安把關的工作，避免學生吃下不明來源的肉品。

教育局回應，市府獲報後立即前往稽查午餐供應業者及上游廠商，現場雖暫無查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，但要求業者限期提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，業者供應的棒棒腿無法證明為具有國產可溯源標章的產品，未於校園食材登錄平台登載正確詳實的食材資訊。

教育局強調，已要求學校依契約規定處置，記最重20點並終止契約，追回及取消業者食材獎勵金補助，午餐供應業者疑涉讓公務員登載不實，已移送地檢署偵辦。市長盧秀燕也答覆，對於食安，市府一向特別重視，一定會加強努力把關，捍衛學童食安。