屏東縣議員陳揚呼籲縣府，盼能在寒暑假提供身障學生課後照顧服務。(林和生攝)

屏東縣議員陳揚6日質詢身心障礙學生寒暑假課後照顧問題，質疑縣府美化開班數字，且僅暑假開設課照班、寒假卻沒有，讓政策美意大打折扣；對此，屏東縣政府教育處表示，考量寒暑假期間學校有相關行政事務需要處理，且寒假僅有3周時間，因此沒有開辦寒假課照班。

由社會處提供臨時短託服務，以因應家長需求，暑假則開辦4周暑假課照班，目前正調查各校開辦需求，預計於7月中旬至8月中旬辦理暑假課後照顧。

教育處進一步說明，若家長平日及寒暑假期間有照顧需求，縣府社會處於屏東市身心障礙者福利服務中心設置身障臨時及短期照顧定點服務，由臨托員提供相關照顧服務，領有身障證明者皆可申請，照顧服務比為1：3，收托時間為早上8點至下午5點，另有在宅式臨短托服務，可供有臨短托需求民眾選擇。

教育處指出，縣府推動身心障礙學生課後照顧專班，尊重學生及家長參加意願，學校會先徵詢意見而據以開辦，若學生家長無意願參加課後照顧班，學校才未開辦。

以去年111學年度為例，平日上課期間有仁愛國小、潮州國小、繁華國小、僑勇國小、高樹國小、內埔國小、佳冬國小、唐榮國小、建國國小、新圍國小、餉潭國小、鹽洲國小、南州國小、勝利國小、九如國小等15所學校開辦，服務內容以生活照顧及學校作業輔導為主，服務時段如有需求可延長至下午六時。

111年度暑假身心障礙學生課後照顧服務專班，亦經學校調查家長意願後，國小有5班提出申請，並延伸課照至國中端，國中有2班提出申請。經協調後，國小畢業生參加原國小辦理的暑期課後照顧班，另由縣府指定中正國中、恆春國中、唐榮國小、內埔國小、新圍國小、高樹國小及僑勇國小開辦暑假課後照顧班。

目前教育處正在調查今年暑假各校開辦身心障礙課照專班需求外，並擬在7月初委託民間團體或大學規劃辦理夏令營活動，希望藉由多元的活動與課程，讓身心障礙的孩子體驗不一樣的學習。