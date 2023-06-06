中華男足16日將在高雄國家體育場與泰國進行國際友誼賽，也是英籍教頭懷特（Gary White）回鍋執教首戰，可惜效力於青島西海岸的「台灣隊長」陳柏良，在3日對丹東騰躍的中甲聯賽中途傷退，經診斷為右肩脫臼、肌肉韌帶部分撕裂，陳柏良也在社群網站沮喪宣布無法回來效力中華隊的消息。

「期待很久的中華隊主場，特別是在家鄉高雄，」陳柏良在臉書粉專上表示，「可惜就在上周末的比賽中右肩脫臼，骨損傷、肌肉韌帶部份撕裂，確定必須靜養一陣子，無法回來為中華隊效力，感到有些沮喪。」

陳柏良上次代表中華男足在主場出戰，已是2019年對澳洲的世界盃資格賽。今天他在臉書PO出青島大學附屬醫院健康體檢中心的影像診斷報告，無奈向家鄉粉絲告假，仍不忘呼籲觀眾入場，「希望大家還是多多進場支持中華隊，也預祝中華隊旗開得勝，為球迷獻上一場精采的比賽。我們下次見！」

懷特這次原本徵召了4名旅外好手，除陳柏良還有蔡立靖、王建明、沈子貴。不過5月31日香港的東方龍獅也突然宣布蔡立靖離隊，下一步還不明朗。