黃姓婦女(右)開刀無法謀生，李綜合醫院社工轉贈善心人士的慰問金。（陳淑娥攝）

李綜合醫院神經外科主治醫師張廸生說明患者頸椎退化病情。（陳淑娥攝）

台中市52歲黃姓婦人4年前因丈夫離世而揮別家暴，當時身上僅剩700元，靠賣小吃養育多重障礙女兒，但黃婦因脊椎嚴重壓迫，連上廁所都要用爬的，她苦無開刀醫藥費且掛念女兒。康家社會福利慈善基金會尋求大甲李綜合醫院協助，上周順利完成開刀，讓黃婦開心重生！

黃姓婦人透露，跟丈夫賣蚵仔麵線過活長達20年，曾不慎把整鍋滾燙麵線潑向自己，手臂、胸口留下傷疤，還得忍受丈夫家暴；4年前罹癌丈夫過世，當時身上僅剩700元，但她咬緊牙根，因為現齡30歲多重障礙的女兒需要她照顧。

黃婦說，擺攤要搬重物、抱女兒，造成脊椎受傷，近期刺痛越來越嚴重，連上廁所都要用爬的，「幾乎生不如死」，醫師建議開刀，無奈自己經濟拮据。康家社會福利慈善基金會這2、3年協助她，尋求李綜合醫院協助，雙方社工幫忙申請醫療補助、居家照顧其女兒，黃婦上周順利完成開刀。

康家社福基金會執行長廖念慈表示，黃婦租屋處「家徒四壁」，廚房、廁所幾乎不堪使用，每月靠低收、身障生活補助費過活，生活困苦。李綜合醫院社工周佩蓉指出，協助黃婦申請各項醫療補助，包括10多萬元醫療費、住院後的營養費皆有著落。

李綜合總院長、神經外科主治醫師張廸生表示，患者頸椎退化病變，第3到7的椎間盤有明顯神經壓迫，進行「前位頸椎減壓骨內固定及骨融合手術」，把4個椎間盤拿掉裝上人工支架，同時把頸椎固定，穩固頸椎維持正常生理角度。

黃婦表示，在社福團體還沒協助前，推著餐車賣小吃維生，現在有更多的資源幫助，租屋處也有食物銀行給的物資，雖然很常以泡麵、麵條果腹，但很感謝社工幫忙，減輕不少壓力，開刀後帶頸圈依舊暫時無法謀生，希望能盡快靠自己雙手重新站起來。