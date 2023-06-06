樂天桃猿6日做出教練團異動，許銘傑及日籍的真喜志康永調離一軍職務，兩人在一軍職位將由川岸強及鄭兆行擔任，總教練曾豪駒表示，這是昨天大家一起討論後所作出的決定，「希望借重2位教練的能力，把球員調整到最佳狀態。」

桃猿在12日起打出一波6連勝，但20日不敵中信兄弟後吞下5連敗，還被獅隊在桃園主場橫掃，近期11戰僅2勝，輸多贏少、與暫列第一的獅隊有3場勝差。

球團今天做出教練異動公告，「原一軍投手教練許銘傑支援二軍投手農場發展，擔任二軍首席投手教練；原一軍綜合守備跑壘教練真喜志康永轉任野手發展教練，兩人在一軍職位將由川岸強及鄭兆行擔任。」

曾豪駒表示，希望2位教練到二軍後能夠繼續幫助團隊，幫助年輕球員成長，也是傳承經驗。桃猿近況不佳，最主要是牛棚表現不理想，團隊守備失誤56次也是關鍵，因此叫上過去守備見長的鄭兆行，「雖然5月失誤率有降下來，但也不能說進步，希望能維持下去。」

上半季賽程進入最後階段，各隊都剩不到20場比賽，接下來的每一場比賽場場關鍵，曾豪駒說：「希望剩下18場比賽會有好成績，大家一起努力。」

而近期陳禹勳在比賽後段頻頻砸鍋，近4場出賽中有3場有失分且承擔敗投，4日賽後也看到曾總與他在停車場談心，「其實就是聊一下而已，知道他也是滿自責的，球隊有機會贏球但卻在他手中流失，給一些建議跟方向而已。」

曾豪駒認為，陳禹勳近況並沒有不好，只是投球策略、想法可能要再調整一下，教練團可能會把他第8局任務再往前調，減輕他的壓力；而陳禹勳的位置可能由朱俊祥或蘇俊璋擔任。