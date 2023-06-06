「飆風」（Rafale ）F5戰機新亮點

法國達梭航太（Dassault Aviation）正致力研製最新的「飆風」（Rafale ）F5戰機，第一批按計畫在2030年交付後，便可望服役。消息人士向法媒透露，或許產量高峰會在2032-2035年間出現。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）5日報導，法國國會對「飆風」F5的規劃已耳熟能詳。1個月前，法國國防部已正式提出相關報告，並特別提及F5的戰力和性能。

例如，F5將特別重視重視電子戰。最近烏克蘭的事件顯示，電子反制措施將在未來的衝突中扮演關鍵角色。雖然F5最後會選擇甚麼系統還不清楚，但消息人士說，它不僅能對抗敵方武器平台，還能進行電子攻擊。

另一個創新就是F5能靠新研製的反雷達[反輻射]飛彈，以壓制並摧毀敵方防空，也就是所謂的「壓制敵防空」（Suppression of Enemy Air Defenses，SEAD）。儘管目前還沒有具體資料，但看來法國空軍一直低估了這種飛彈的威力。

「幻象」（Mirage）F.1和「幻象」2000系列武裝了「馬特拉反雷達飛彈」（Anti-Radar Matra）英文縮寫音譯為「阿瑪特」（ARMAT），這款飛彈射程為120公里，是從英法研製的MARTEL飛彈發展而來，但法國從沒打算要在「飆風」上武裝「阿瑪特」。

不過，相對於F3和F4，F5將進行更多升級。據說F5將有無人攻擊僚機。由於nEURO無人機是由達梭航太設計研製，因此按照邏輯推斷，搭檔的很可能是這款無人機。nEURO早在2012年首飛，目前發展到原型階段，最大時速為980公里，最高可飛達1.4萬米，而在戰鬥力上，則能搭載兩枚230公斤的導引炸彈。

另一方面，F5最可能裝備新航電系統和任務電腦，以進行通訊並傳輸數據和情資。根據法國國防部的計畫，空軍會設法讓「飆風」機隊繼續服役，起碼到2070年，而這意味著F5要能和歐洲「未來空戰系統」（FCAS）互動。