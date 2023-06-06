桃園市政府6日選定桃園進行災害防救演習，盼降低災害。（賴佑維攝）

桃園市有53條土石流潛勢溪流及3處大規模崩塌潛勢區，以復興區31條最多，其餘龜山、大溪各10條，桃園2條，當雨勢預估山區超過350、平地550毫米，就需預防性撤離。桃園市政府6日選定桃園大檜溪進行災害防救演習，盼降低災害。

張善政說，前陣子降雨多，復興區已有零星落石，若颱風真的登陸帶來大量降雨，後果將不堪設想。他也說，過去桃園也曾發生土石流掩埋合流部落的狀況，未來梅雨、颱風來襲，都要戰戰兢兢。為可能的災害做準備，讓市民災害損失降到最低。

行政院農業委員會副主委陳添壽表示，近40年來陸地溫度上升1.5度，極端氣候不斷改編，唯一方法就是應變演訓，加上複合式狀況。唯有不斷累積防災經驗，才能應對災害。

水務局表示，桃園有53條土石流潛勢溪流及3處大規模崩塌潛勢區，3處大規模崩塌潛勢區周圍目前都沒有居民。而土石流潛勢溪流的保全戶主要以里長為聯絡人，若氣象遇到降雨雨量累積山區超過350毫米、平地550毫米，就由里長協助通知預防性撤離，若是實際雨量超過，則是強制撤離。

市府選擇在大檜溪演練，模擬降雨量超標，居民撤離到市民活動中心。水務局說，當地有2處土石流潛勢溪流，保全戶約60多人，以往收容所開設後，居民都撤離到收容所，並分為家庭、單身男、單身女寢區。另也演練居民受傷，警察、消防輪流上陣協助狀況。此外過去常有居民不願撤離，此次演練中，警方也與民眾溝通，並提到若不配合將依違反災害防救法開罰，民眾才乖乖到收容所。