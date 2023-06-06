文華高中睽違15年，今年誕生台大醫科生鄭恩琪（中），開心與校長黃偉立（左）合影。（陳淑娥攝）

大學個人申請二階近期陸續放榜，台中市立文華高中成績斐然，今年繁星及個申共計4人錄取醫學系。其中，一階通過醫科的「六冠王」鄭恩琪，更在繁星錄取台大醫學系，5日放榜傳來好消息，也成為該校繼2008年以來，再度誕生台大醫科生，全校師生相當振奮。

文華高中數理資優班雙胞胎姊妹花鄭恩琪、鄭恩琳，3年不補習，學測分別拿下自然群4科60滿級分、57級分。姊姊鄭恩琪因長期飽受異位性皮膚炎之苦，深知醫學重要下想當醫生；妹妹鄭恩琳喜歡觀察別人、長輩，也想助人；姊妹倆如願繁星錄取台大醫學系、中國醫藥大學醫學系。

文華高中今年有4人錄取醫學系，再創歷年來佳績。其中，鄭恩琪透過繁星進入台大醫學系，也成為該校繼2008年以來，再度誕生台大醫科生，全校師生與有榮焉。由於姊妹倆從小到大形影不離，幼稚園、國小、高中都是同班，如今將各奔東西，鄭恩琪、鄭恩琳齊聲說，「一定很不習慣，但會努力適應！」

另名學生吳璿宇從小體弱多病，一場大病後，必須常常進出醫院，他形容「自己與醫護相處的時間比家人還多」，因受到悉心照顧而重生，深深被醫護人員感動，因此從小憧憬當醫生，如今終於圓夢，他也感謝導師林煜家3年的陪伴。

鄭恩琪等4人如願錄取醫學系，共同分享面試經驗供學弟妹參考，包括平常多涉略新聞時事，主動和老師、同學交流醫療意見；了解各學校面試方式，放學後一起留校練習；學長姐們提供相關資料及幫忙模擬面試，增加信心。最後，熱情是對醫學系最重要元素之一，也是他們最後追夢成功的最重要原因。