中國駐宏都拉斯使館在當地時間5日舉行開館儀式，中國外交部發言人汪文斌今日對此強調，雙方堅定履行建交承諾，取得一系列早期收穫，充分表明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。他還指出，宏方也正積極推進駐中使館建館工作，中方將予以大力支持和協助。

澎湃新聞6日報導，汪文斌在例行記者會介紹，當地時間6月5日，中國駐宏都拉斯使館在宏國首都德古西加巴隆重舉行開館儀式，中國駐宏使館全體外交官、宏都拉斯政府和國民議會代表、當地各界知名人士、各國駐宏使節、中資機構和僑胞代表等出席。

汪文斌指出，中宏建交兩個多月來，雙方堅定履行建交承諾，共同推動中宏關係在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上強勁起步，取得一系列早期收穫，實現「開門紅」，充分表明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，中宏建交完全符合兩國人民根本和長遠利益。

汪文斌說，中國駐宏都拉斯使館正式開館，將為兩國增強政治互信、深化務實合作、增進人民友誼搭建橋樑。同時宏方也正積極推進駐中使館建館工作，中方將予以大力支持和協助。中方願與宏方一道，加強友好往來，增進政治互信，推進務實合作，讓中宏友誼之樹落地生根，開花結果，造福兩國和兩國人民。