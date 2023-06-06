新北市教育局與未來親子學習平台今在頂溪國小合辦「創新人才大未來國際論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局與未來親子學習平台今在頂溪國小合辦「創新人才大未來國際論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局與未來親子學習平台今（6）日上午在頂溪國小合辦全國首場「創新人才大未來國際論壇」，以「跨域．數位．理解力」為主軸，邀請到澳洲The Learning Future總監Anne Knock等國內外學者分享；下午由國教輔導團結合智慧學習典範學校辦理「數位融入教學博覽會」，共有18堂公開課、12場教學案例分享和靜態成果展，展現新北數位教育推動的豐碩成果，現場超過200位教師參與，同步開放全國線上直播觀看。

教育局長張明文致詞時表示，新北市持續從軟、硬體層面，為學生打造健全和友善的數位學習環境，包括購置行動載具、建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1萬2000名智慧教師，除此之外，建構親師生平台，提供豐富教學及學習資源，2030年將每所學校打造成未來智慧學校，用科技創建新的學習方式，培育未來創新人才。

未來親子學習平台台長許耀雲表示，新冠肺炎改變了人們的工作、生活模式，也顛覆了人們受教育、學習的方式，2022年底，當所有人還在適應學習方式的轉變時，生成式AI工具ChatGPT的問世，又為社會帶來巨變。如今已是全人類與AI距離最近的時刻，我們需要的是學習善用這些數位工具，加值原先具備的技能與專業。

大豐國小許凱林老師分享，在進行四年級「認識昆蟲之昆蟲大解密」課程時，使用AR新興科技，提昇學生學習興趣，搭配myViewBoard數位大屏的互動性及iPad Numbers學習單的記錄，讓學生在玩樂中熟練課程內容。

教育局指出，跨域、數位和理解力絕對是未來趨勢，應重視學科專門領域知識、教學策略與數位融合應用，以提昇學生的學習成效。不管是平板、觸屏的使用，還是未來的人工AI及ChatGPT等，回到學生學習的本質，強調善用科技，提升理解力，是教育最重要的關鍵。