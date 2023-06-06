根據顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultant(DSCC)最新數據指出，今年第一季全球摺疊型手機出貨量衰退到193萬支、季減少8%，已經呈現連率兩個季度的衰退。且數據顯示，自從去年9月蘋果iPhone14開賣以來，就明顯壓縮到摺疊機的銷售表現。

就今年第一季各品牌摺疊機表現來說，三星儘管穩居龍頭位置，但因為Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4開賣時間已久，過了銷售甜蜜期，導致第一季三星在整體摺疊機的市占率由去年第四季的83%一口氣暴跌到只剩下48%，5成大關不保，與此同時，大陸品牌OPPO卻是異軍突起，市占率由去年第四季不到5%一口氣躍升到第一季的22%，奪下亞軍，第三名為同樣是大陸品牌的華為、市占率為15.7%。

若就單機暢銷表現來說，前五名依序為三星Galaxy Z Flip 4、華為Pocket S、三星Galaxy Z Fold 4、OPPO Find N2 Flip和OPPO Find N，市占率依序為29%、16%、14%、12%以及6%。

展望第二季，DSCC推估，由於將會有許多新款摺疊機推出，市場將相當熱鬧，有機會帶動市況回溫，其中，看好vivo市佔率有機會順勢崛起，成為僅次於三星、華為的第三大業者。另外，也預估第二季折疊智慧機用面板出貨量將達460萬片、年成長47%，也相較第一季的271萬片成長近7成之多。

先前研調機構IDC也曾言，新摺疊螢幕手機將是積極帶動產業向前的一步，但不巧的是，碰上當下為智慧型手機出貨疲軟階段。近期不僅大陸品牌OPPO和vivo都推出了新的摺疊手機，摩托羅拉最新也發表Razr 40系列，另外，三星也傳出將在今年7月推出新款摺疊手機。