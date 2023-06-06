有些人談戀愛時，前一秒很寵溺愛人，一旦發生爭執，下一秒就翻臉不認人。運勢網站《搜狐網》分享感情中陰晴不定的3星座，有時相處上發生摩擦，他們就會對伴侶忽冷忽熱，甚至讓對方開始懷疑兩人感情是否堅固。

▎摩羯座

摩羯座談戀愛時，不善於說甜言蜜語，有時甚至不知如何拉近與伴侶的距離，所以常給人若即若離的感覺，摩羯座雖然看起來不愛計較，不過他們其實是醋罈子，動不動就會吃伴侶的醋，還會與對方冷戰，稍有不順心就動分手的念頭。

▎天蠍座

天蠍座佔有慾強，無論工作、生活還是感情，都想握有控制權，如果沒辦法掌握，寧願選擇放手，天蠍座與人曖昧時，大多都不會付出真心，擔心真心換絕情，交往後才會展現真實自我，但有時他們吃醋，又不想讓對方知道，對待戀人忽冷忽熱，談戀愛像在洗三溫暖。

▎獅子座

獅子座陷入熱戀時，會非常寵溺另一半，雖然他們愛好面子又霸道，但為了愛人，願意放低身段，不過若是惹怒他們，獅子座就會變得冷若冰霜，甚至讓伴侶懷疑，兩人的感情是不是變質了，反差太大令人備受煎熬，不過一旦和好，獅子座又會化身愛人的大貓，不斷撒嬌。