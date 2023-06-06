台北市「志明牛肉麵」石牌分店被外送員爆料，將抹布水擰進麵鍋裡，消息一出讓全網炸鍋，負責人已出面道歉，表示將暫停營業。對此，TVBS前主播何啟聖在個人臉書發文，分享4招能讓該店化危機為轉機，網友看了不禁大讚「真的高招」。

北投區石牌志明牛肉麵4日遭外送員爆料，店員把抹布水擰進煮麵鍋裡，還繼續煮麵給客人吃，事件曝光的第一時間業者馬上喊冤，直說店員只是在換水，結果隨即被外送員上傳的12分鐘完整影片打臉，引發眾網友怒火。而業者後續則發布聲明道歉，該行為是員工個人疏失，坦言自己督導不周，石牌分店將暫時歇業，加強內部員工教育訓練再擇期重新開張。

對此，目前在致理科技大學擔任專任教授的TVBS前主播何啟聖在臉書發文表示，他在「品牌管理」課堂上和同學討論，這間牛肉麵店究竟該如何化危機為轉機？同學提出的意見包括：「舉辦買一送一活動」、「暫停營業進行內外部的改裝，裝潢成『透明廚房』」、「加強員工教育訓練」、「每月送出100碗牛肉麵」、「不賣湯麵，改賣牛肉捲餅」、「立即辭退犯錯的工讀生，與之畫清界線」。

何啟聖則認為，該店是經營超過30年的老店，老闆面對危機時，「大破大立」的做法才可能翻轉逆勢，因此他提出4項建議。首先，老闆在記者會上「公開提出10萬元致贈舉報的外送員」，感謝他讓店家瞭解作業疏失以及督導管理死角，藉此說明是工讀生的個人行為，非店家本意。

其次，為避免甩鍋給工讀生的不良印象，老闆應用愛護自己子女的心情安慰工讀生，且保護工讀生不讓他出席記者會，由老闆為工讀生失當的行為及督導不周向外界鞠躬道歉，再以體恤基層員工辛苦為出發點，宣布包括工讀生在內的每位員工，每月加薪3千元，「惟有將員工視如己出，員工才會以店為家努力工作」。

第三點，何啟聖提出，該店應立刻向產物保險公司申辦1千萬元的「產品責任險」，藉此表達力行食安的決心，消除消費者的疑慮。最後，何啟聖認為，該店鄰近榮民總醫院，可以發起睦鄰活動，主動結合醫院資源，由榮總每周對該店進行食安檢查，更能加深消費者的信賴。

貼文一出，引來網友留言，「化危機為轉機，很受用」、「真的是危機處理大師」、「老闆一開始回應太快了」、「用你的辦法的話，觀察一陣子後我也許就敢上門消費了」、「10萬元給外送員這一招真的是高招，一來化解了跟外送員的不愉快，二來也展現高度的智慧和積極的面對事情的態度」。