台中市豐原區「豐富專案」成功招商，亞洲大學將投資55億元興建醫院、長照機構及托育大樓，預計2028年完工營運。(台中市府提供)

歷經4任市長，台中市豐原區「豐富專案」終於成功招商。台中市府經發局5日召開評審會，6日宣布亞洲大學獲評定為第一優勝廠商，將投資55億元興建醫院、長照機構及托育大樓，預計2028年完工營運。立委江啟臣則期望，能透過亞大帶來的醫療、托育等服務完善山城健康環境，並帶動地方經濟發展。

「豐富專案」基地位在豐原區中正路、豐原大道交叉口，整體面積1.96公頃，市府以設定地上權70年方式招商，經評選後，財團法人亞洲大學獲第一優勝，將規畫興建「亞洲大學附設豐原醫院」及「亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構」、「托育大樓」。

經發局長張峯源表示，該區域地廣人稀，民眾就醫可近性低，且高齡人口占比、老化指數高，屬台中市山線醫療次區域，缺乏醫療與長照相關資源，亞洲大學計畫興建住宿型長照機構、醫院等，可透過交通的優勢，補足周邊包括潭子、神岡及后里等區的醫療及長照缺口，完善豐原地區身為山城副都心的機能。

經發局強調，亞洲大學將投資的醫院、長照機構等涵蓋在健康福祉領域，並將在豐富園區打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護與產學合作的「全齡健康福祉園區」，預計創造2000個就業機會，並可望吸引產業進駐、提高周邊區域生活機能，帶動豐原經濟發展。

江啟臣表示，豐富專案過去是國防部保甲廠，他就任後持續與國防部溝通，終於成功爭取該地區獲得重新利用；過去幾年即不斷建議市府朝運動健康產業方向招商，現在亞大將投資醫療、托育與長照產業，期望能進一步帶動地方經濟動能。

市議員張瀞分則說，豐富專案是前市長胡志強任內規畫並定案，現在終於能加速開發，期許後續加快執行速度，讓豐原民眾享受到健康運動休憩環境。