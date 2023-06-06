尿液變化可作為觀察身體健康的重要指標，但只要尿液產生泡沫就要懷疑腎臟出問題了嗎？對此，維尚泌尿科診所院長白彝維表示，泡泡尿不一定代表有疾病，像是尿得高或特別快、大量運動、肉吃得特別多、水喝太少、懷孕或手術過後等，都會有此狀況發生；但若長期存在大量泡沫，並伴隨如頻尿、灼熱感、血尿等不適症狀；以及泡沫1分鐘都沒有散去，就要警覺。

醫師白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」與網站發文指出，許多人一見到尿液有泡沫，就會擔心是否有泌尿道的疾病，事實上，泡泡尿多數情況是尿中蛋白質所引起，不代表一定就是疾病。他並列出5種情況都會有自然的泡泡尿產生：

1、尿得高或特別快的時候：白彝維表示，尿液跟空氣接觸時會有大量泡泡的產生，但這種泡泡屬於短暫且小型，因此無需擔心。

2、大量運動時：白彝維說，此時尿液中的泡泡也可能會增多，這種情況下的泡泡通常是暫時性，休息一段時間後就會恢復正常。

3、肉吃得特別多：白彝維指出，攝取過多的蛋白質會在尿液中形成氣泡，但通常是短時間，飲食正常後就會自然恢復。

4、水喝太少：白彝維表示，尿液濃度提高，自然泡泡的產生情況也會變多，只要恢復一天所需的飲水量後，也會恢復正常。

5、其它：白彝維指出，如懷孕、手術過後，也會有泡泡尿的情況。

至於什麼樣的尿尿泡要特別注意？白彝維表示，若長期存在大量泡沫，且伴隨其它不適情況，如頻尿、灼熱感、血尿等，就得趕緊找醫師諮詢討論，透過精準檢查找出原因；另外，若尿液泡沫1分鐘都沒有散去，也建議到泌尿科，或是腎臟科進一步檢查。