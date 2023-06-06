綠營近日性騷爭議連環爆，還傳出總統府資政顏志發也涉事。中廣董事長趙少康今(6日)發文痛批，顏揚言提告令人憤怒，而總統竟說沒有調查權，還要以「保護當事人權益」進行調查，民進黨漠視消極的態度，就是縱容性騷一再發生的最大推手，價值已徹底崩壞，只剩下「性跟謊言」。

趙少康提到，總統府資政顏志發爆出涉嫌性騷擾前任員工，除言語騷擾外，還伸手摸大腿、拍屁股，被害人投訴還被吃案。顏志發非但不承認，還說已經提告，要釐清事實「讓正義得以伸張」，令人憤怒至極！一國資政爆發醜聞，總統府第一時間沒有譴責、沒有調離現職，竟說沒有調查權，還要以「保護當事人權益」進行調查，民進黨如此漠視消極的態度，就是縱容性騷擾事件一再發生的最大推手。「顏志發應請辭資政！」

「性、謊言、民進黨！」趙少康指出，民進黨接連爆發性騷擾事件，高層吃案的醜聞，事件如滾雪球般愈鬧愈大。被害人鼓起勇氣，把過往遭到性騷擾的過程公諸於世，希望社會不再漠視，性平權益能夠真正向前邁進；沒想到民進黨冷漠以對，加害人有的請辭一走了之、有的抵死不承認、有的直接提告，幾乎沒人出面向被害人致歉！民進黨過去揭櫫人權至上、保護女權的崇高理念，如今證實全都是假的。

趙少康強調，被害人的權益應該要比加害人更值得大家重視。如果有人遭到性騷擾要記住三個時間點，性騷擾罪屬於告訴乃論罪，如果要提出刑事告訴，只有6個月的法律追溯期；如果是民事追償，則要在2年內提出；若是行政申訴則要在1年內，否則就無法追溯加害人的刑責。

趙少康直批，面對顏志發的提告，被害人過去已經是權力上的弱勢，現在則變成了法律上的弱勢。被害人因為超過法律追溯期無法對顏志發提告，也難以舉證自己遭到顏的騷擾，而顏是小英之友會全國總會長、又是資政，蔡英文絲毫不覺羞愧，一句話都沒說，讓同為女性的被害者獨自承擔。民進黨現在才要上性平課，已經沒用了，民進黨的價值徹底崩壞，現在只剩下「性跟謊言」。

據最新消息，顏志發原本要提告捍衛清白，但今(6日)再度發聲明表示，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴，並已向總統請辭資政一職。