台北北投區志明牛肉麵石牌店近日爆發抹布水煮麵事件，業者一開始辯稱有換水，最後卻被證實根本沒換水，店家因此暫時歇業。事實上，非營利組織「食品工業發展研究所」過去曾進行檢驗，發現全新抹布在小吃店使用1周後，含菌數高達300億個、菌落數上萬個，比每2天清理一次的住家馬桶坐墊還要髒10倍！

據《華視新聞》2014年報導，食品工業發展研究所曾檢驗小吃店抹布有多髒，全新抹布使用1周後，含菌數高達300億個、菌落數上萬個，相較之下，每2天清理一次的住家地板菌落數約500個、馬桶坐墊菌落數約1000個，且抹布上都是大腸桿菌，容易引發食物中毒、腹瀉。

外送員踢爆牛肉麵店在煮麵區加入抹布水。（翻攝自爆怨公社臉書）

另外據本網過去報導，台北醫學大學保健營養學系教授陳俊榮曾提出「間接添加物」的警告，傳統抹布放置於廚房潮濕環境2天，細菌量高達6.3億（CFU/g），尤其傳統厚質吸水抹布跟快乾式廚房專用擦拭布相比，細菌滋生量高達19倍，長期累積的健康風險不容小覷。

針對此次抹布水煮麵事件，志明牛肉麵老闆許志銘已發布道歉聲明，表示該行為是員工個人疏失、本人督導不周，石牌分店會暫時歇業，未來會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，也會主動聯繫衛生局進行稽查，盼加強內部控管和訓練後能重拾大家信心。