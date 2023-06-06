亞大附醫整形外科醫師鄭旭棠說明，正常手指末梢應呈現飽滿的粉紅色、觸感溫暖，輕壓末梢再放開會立即飽滿變紅。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

37歲黃姓婦人日前遭遇車禍導致右手中指創傷性截斷，因鄰近醫院假日人潮多，緊急轉診亞大附醫，到院時右手中指呈現慘白狀，且按壓觸感冰冷，立即安排顯微重建手術，歷時3小時成功將黃婦手背靜脈置換斷裂的手指動脈接回斷指，5天後順利出院，助母親再牽起孩子的手。

亞大附醫整形外科醫師鄭旭棠說明，正常的手指兩側都有手指動脈，萬一一側的手指動脈斷裂，末梢的血液循環尚可維持，若兩側都斷裂則可能無法，因此手指外傷第一時間要檢查手指末梢血液循環；正常手指末梢應呈現飽滿的粉紅色、觸感溫暖，輕壓末梢再放開會立即飽滿變紅。

鄭旭棠指出，患者到院前已預先安排骨折手術和顯微手術前置作業，術中發現患者右手中指近端指骨開放性骨折，兩側手指動脈也因車禍截斷，右手中指外觀呈現慘白，觸壓時冰冷，若不盡快處理，可能面臨截肢。

當時黃婦丈夫陪同妻子趕到醫院，兩人看著沾滿血跡的右手紗布，心中滿是焦慮與無助，不斷掛念家中僅10歲、4歲的稚子，擔心未來生活受到重創。經醫療團隊固定骨折處後，先清除壞死動脈再取黃婦自體的2公分手背靜脈，利用顯微手術橋接合近端和遠端斷裂的手指動脈，歷經3小時橋接的血管順利灌流到中指末梢。

黃婦住院5天即順利出院，醫師也貼心表示「別擔心，以後妳又可以緊緊握住孩子的手囉」，讓家屬十分感動；鄭旭棠表示，藉由高階顯微鏡放大倍率，可以執行精準切割、縫合以及轉移等步驟，不僅順利縫合血管，並提升手指的敏感度與靈活度，維持最佳生活機能。

他也建議患者術後必須使用幫助血液循環的藥物，確認手指末梢血循正常後才能順利出院，另，初期透過職能治療訓練，才能盡量恢復到最佳功能。