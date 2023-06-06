因三陽有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。三陽今年首季獲利14.44億元，年增36.50%，單季每股盈餘1.71元，創下單季歷史第三高；今年4月營收56.54億元，年增41.90%；稅後淨利5.66億元，年增83.29%；每股盈餘0.65元，年增85.71%。

三陽周二盤中飆上95.5元，再度改寫歷史新高價，隨後震盪中仍收紅，上漲1.44%至91.5元，今年來漲幅高達170.31%。三大法人操作上，外資、自營商持續賣超，其中外資近5日共已賣超近600張，不過市場仍高拱不斷，帶量闖高，短均向上攀。

三陽5月台灣機車市場，連續13個月坐穩單月銷售冠軍，公司汽、機車銷量持續走揚，若加上去年處分新豐安駕中心土地的處分利益，法人預期，三陽今年度獲利可望超越2015年，挑戰歷史新高紀錄。