為了提供兒童暑假期間學習防災常識技能的園地，台北市消防局於今年7月4日至21日（每週二至週五）假消防局防災科學教育館（台北市內湖區成功路2段376號），辦理12梯次之「台北市112年消防營」，其中有3梯次為親子日，開放家長報名陪同小朋友一同學習；本次活動將於6月14日（星期三）上午10時起開放報名，並於6月21日(星期三)下午4時報名截止（如額滿即提前截止），全程免費，採網路報名方式（報名網址：https://www.beclass.com/rid=274b17564647b2627d42）。

本次活動期間參與對象為設籍於台北市或就讀於台北市各國小一至四年級學童（年級以111學年度為認定標準；若非設籍本市或就讀本市國小學童者，需父或母或監護人至少一方設籍本市），其中保留120個名額給低收入戶或中低收入戶家庭兒童及兒童福利機構等弱勢團體，採專線電話報名方式（02-23711226轉272），名額將保留至6月26日上午10時止，屆時若有剩餘名額，將於6月26日上午11時於報名網頁開放給一般民眾報名。

消防局表示，活動上午是由消防人員針對火災通報技巧及自救應變、地震應變、救溺要領等知識進行教導，並介紹「視訊119APP」、「急救先鋒APP」、「臺北市行動防災APP」及「臺北防災立即go」電子書，同時亦藉由模擬火場煙霧瀰漫、地震發生時產生巨大搖晃、人員溺水…等情境，讓小朋友透過親身體驗習得防災技能；下午則是進行防火作戰趣味遊戲競賽，讓小朋友在融入防災常識及技能元素的團康活動中，將防災知識深刻腦海中。今年更加入防災手作，讓小朋友動手學防災，在創作中對防災常識技能有更深刻的認識，當個能自救助人的消防小尖兵。

消防局呼籲，由於每年報名人數踴躍，再次提醒家長們關注網路開放報名時間，儘早幫您的寶貝報名！讓您的寶貝在暑假中過得充實又有意義。活動期間若因故（如颱風、水災、疫災…等災害）致無法辦理活動時，將以電話另行通知。相關活動聯絡資訊如下：

（1）中國青年旅行社有限公司 謝美薇小姐/02-23711226轉272；傳真：02-23110631。

（2）台北市消防局 陳彥瑾小姐/02-27297668轉8728。