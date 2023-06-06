苗栗縣苗栗市南苗商圈1家牛肉麵店，3日發生氣爆意外造成1死3傷，其中嚴重燒燙傷都送醫外縣市，縣長鍾東錦6日有感而發，苗栗醫療資源先天不足、後天失調，除要求衛生局改善，自己也會勤加努力，同時希望推動衛福部苗栗醫院升級為醫學中心，但現階段有用地取得等各種難處，期盼衛福部給予更多挹注。

苗栗縣政府6日舉行縣務會議，鍾東錦指出，日前發生苗栗市氣爆事件，3名燒燙傷患者皆外送其他縣市醫療院所治療，因為苗栗縣沒有醫療園區等級的大型醫院，主要是因為沒有人來投資，是苗栗人的痛，因此他指示衛生局要努力改善苗栗縣醫療資源不足問題。

鍾東錦說，目前縣府團隊也在努力改善當中，除了為恭醫院與中國醫藥大學合作以外，李綜合醫院與台中榮總合作，大千醫院也將與長庚合作，希望能藉此方式增進重大疾病的醫療服務，而部立苗栗醫院正規畫興建癌症中心大樓，完工後添購更好的設施設備，可望讓患者能就近化療、治療。

此外，縣長鍾東錦難過表示，針對那3位氣爆燒燙傷患者，因為部立苗栗醫院燒燙傷只有4個床位，為保全患者生命安全才外送到外縣市接受完善且充足的醫療服務。後續將與部立苗栗醫院研議提升這方面的醫療資源與品質，引進醫師進駐服務，未來將督促相關單位持續加強醫療服務品質