樺漢表示，5月工控設計、品牌通路、系統整合之營收年增率表現，分別為18.6%、31.2%、24.0%，樺漢個體包含全資子公司保持三位數成長年增155.1%，達11億元，足見樺漢集團IPC 3.0轉型增值聚焦智慧城市、智慧工廠、智慧建築、智慧交通四大市場穩定發酵，不僅如此，隨著全球各產業企業對於AI人工智慧、數位轉型、能源轉型、資通安全的訂單需求持續攀升，持續帶動樺漢ESaaS新商模領域的業務開拓，營運表現更在排除停業部門一次性認列之利益，建構出2023年全年合併營收、歸屬於母公司稅後淨利、稀釋後每股盈餘仍朝向雙位數高成長目標。

展望2023年，樺漢對於今年營運繳出逐季走高深具信心。受惠於主要客戶目前積極推進「數位、綠色、資安、AI」四大轉型增值，以及在地供應鏈集中的需求，樺漢除了持續控制良好庫存水位外，整體接單動能仍強勁創新高，尤其在客製化Edge AI硬體設備需求面向，主要客戶持續加大下單力道，不排除有急單的效應，整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1左右，加上ESaaS之「AI軟體+軟硬套件訂閱式服務」之訂單暢旺，有望精進集團獲利表現更上層樓。