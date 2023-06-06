「由於通膨長時間處於高位，基本通膨壓力已經形成」，Knot在一場演講中說：「事實可能會證明，在這些領域的物價壓力將更難以壓低」。

基本通膨為扣除調燃料和食品的價格，在五月為5.3%，低於四月的5.6%。但是歐洲央行行長拉加德在周一提出警告，稱沒有明顯證據顯示，核心物價已經見頂。

儘管如此，Knot仍表達了一些謹慎的樂觀情緒，稱歐洲通膨問題最糟糕的時期已經過去，越來越多的證據顯示，歐洲央行的政策正在奏效。

屬於鷹派政策的Knot說：「近期看到貨幣政策實際傳導到實體經濟的初步跡象，讓人感到欣慰」。

企業和家庭的借貸成本正在上升，而房價下跌等總觀指標也顯示出貨幣政策的影響。

Knot說：「這只是我們貨幣政策緊縮的第一批具體步驟」。「我們還沒有看到它們的全部效果」。

Knot補充說，但進一步的措施仍需要謹慎，因為利率越高，其影響就越有力；而且之前的措施尚未展示出全部的效果。