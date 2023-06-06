美中軍艦險些在台海發生相撞事件，美國白宮指責中共解放軍越來越具侵略性，未來恐怕導致人員傷亡。中美關係專家表示，中國對此事的反應也許暗示著中美即將開啟對話的前奏，如果美方希望與中國展開對話，或許應考慮先取消對中國國防部長李尚福的制裁。

《德國之聲》指出，白宮發言人柯比（John Kirby）在中美軍艦在台海危險互動答覆媒體時表示，照現在這樣下去「用不了多久就會有人受傷」，這類不專業、不安全的攔截行為甚至可能導致「誤判或犯錯」。

柯比強調，我們正在應對中國日益咄咄逼人的情況，而這只是其中的一部分，「我們也準備好談論這個問題了」。

報導說，美國季辛吉中美研究所所長戴利（Robert Daly）對此分析稱，這次事件顯示美國在該地區的存在，讓中國認為是一種挑釁。

他指出，中國的聲明並未提及此事發生於國際水域，而根據《聯合國海洋法公約》及常設仲裁法院2016年的裁決，中國在該地區的領土主張並無法律依據。因此到頭來，此事最後將成為「國際法」和「不一定受國際法支持的大國主權主張」何者占上風的爭論。

戴利表示，中國之所以有此行為，也許是「希望更明確地表明自己的立場」，以此作為中美開啟討論的前奏。因此他建議，美國若希望促進雙方對話，或許可考慮先「取消對中國國防部長李尚福的制裁」。

中美雙方的發言人確實也透露出進行對話的時機已到，但開展對話得有個敲門磚。白宮發言人柯比指出，中國若想傳達美國在該地區不受歡迎，或希望美國飛機和船隻在該區域停止航行，那是不會成功的。

而中共外交部發言人汪文斌則表示，中方尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利，真相是美方滋事挑釁在前，中方依法規處置在後。他並反問美方：為什麼美方口中的不安全事件都發生在中國的領空和領海附近而不是其他國家？