台積電今（6）日召開股東會，面對不少小股東追問是否擔心缺電問題？董事長劉德音回應「政府認為電是夠的，我們只能相信」，此話一出，笑翻全場。對此，有網友解讀，全場大笑就是彼此「心領神會」，欸~政府能源政策不及格，民間企業還得陪笑，給政府留點顏面。

有股東問到台積電是否考慮直接投資綠電？劉德音表示，台積電在排碳標竿還要努力，海外廠包括中國、美國廠全採用綠電，但台灣沒有足夠綠電可用，綠電占台灣僅10%左右，台積電買走4%多。他說，台積電除了鼓勵業者投資綠電，也會聯合採購綠電協助較小的供應商。

劉德音也呼籲，在疫情之後，政府應重新檢視綠電政策，因為俄烏戰爭後，全世界對綠電發展速度突然變快，這是幾年前沒看到的，因此要讓廠商在台灣繼續投資，綠電工程可能要有新的調整，才能跟全球競爭。

至於股東們追問台灣是否有缺電缺水風險？劉德音也幽默妙回，「政府認為電是夠的，我們只能相信，但公司也會努力。」這番話讓全場哄堂大笑。

有網友回應表示，「如果信這個政府就完了，企業自力自足、自生自滅吧」、「笑著笑著就哭了」、「在民進黨執政，沒有說真話的權力。」、「護國神山欸，即使缺電也不敢斷他們的電吧」、「可悲的綠色政府，2025還說要非核家園」。

還有人認為，「這回答....不得不失，反應真的好」、「台灣政府就是國王，國王認為他有穿衣服就是有穿」、「全台灣都在努力把農田魚塭改成種電，以後就等電等到糧食危機，好風景好環境不見了!」、「國外的綠電就是核電，就講白一點好嗎」、「相信政府相信黨 用愛發電顧呆丸

」。