2024總統大選藍綠白三腳督情勢詭譎，今（6）日眾所矚目的美麗島電子報民調搶先公開最新的民調，根據結果指出，在民進黨經歷了黨內提名爭議爭議後，代表民進黨參選的副總統賴清德支持度變成35.4％，而民眾黨參選人柯文哲則是25.5％，最後國民黨參選人侯友宜則相較上次的18.3％，漲了4.3個百分點，為22.6％，引發討論。

根據《美麗島電子報》6日公布的最新2024總統大選民調，從數據中可以發現，賴清德的支持度變成35.4％，相較上次的35.8％，差距不大，而柯文哲則是25.5％，相較上次的25.9，也是稍有跌幅，最後國民黨參選人侯友宜則較上次的18.3％，大漲了4.3個百分點，為22.6％。

該份民調更調查，「請問如果只有2組參選總統和副總統，1組是國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲合作，另1組是民進黨的賴清德和蕭美琴搭配，您可能會投給哪1組？」結果顯示，有44.4％的民眾支持「侯柯配」，相較上次42.3％，多了2.1個百分點，有40.3％的民眾則支持「賴蕭配」，相較上次的40.5％，少了0.2個百分點，另有5.8％的民眾「不投票／投廢票」，以及有9.6％的民眾「未明確回答」。