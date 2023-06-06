桃園立委人選陸續出爐，但第六選區藍綠兩黨至今都渾沌不明，國民黨桃園市黨部提名小組6日開會決議辦理初選，即起徵詢黨員意願，並開放黨內登記至6月13日，預計7月辦理協調民調，力拚趕在全代會前出爐，目前該區已有議長邱奕勝姪女邱若華表態參選。

桃園第六選區現任立委為連任2屆的無黨籍趙正宇，過去民進黨都禮讓，但至今藍綠2黨第一至第五選區提名人選都已陸續確定，只剩第六選區（八德區、大溪區、 復興區、中壢區12里）還渾沌未明。

原積極爭取國民黨提名的邱奕勝姪子邱繼泰，因接連爆出酒駕、論文抄襲爭議，決定返回校園重拾學業，原本就對政治工作有熱忱的姐姐邱若華，則大方表態參選。

國民黨桃園市黨部指出，為了加快腳步，盡速定奪提名方式及人選，國民黨桃園市黨部6日召開提名小組會議，由市黨部主委黃敏恭主持，討論第11屆立法委員選舉桃園市第六選區提名方式。

市黨部指出，目前該選區除邱若華已經表態外，尚無其他黨員表達參選意願，但為團結勝選並集中多方力量，決定即起至6月13號為止，為期7天開放有志之士登記，同時也會再徵詢第六選區其他可能參選黨員意願，若超過2人以上，則會在7月進行協調民調決定提名人選。

市黨部指出，桃園市立委第六選區民進黨仍可能禮讓無黨籍趙正宇，因應當地選情特殊需求，以協調民調方式當提名依據，是提名小組所有成員的共識，市黨部已將提名小組開會結論，提報黨中央參考採納。