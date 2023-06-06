桃園市1名男子因妻子要照顧小孩分房睡，有次小孩半夜敲門哭著要找媽媽，男子認為妻子不告出門，徹夜未歸有問題，一查發現妻子有了小王，2人還曾當街接吻被錄下，法官依損害賠償，判妻子、小王需賠10萬元。

男子提告，和妻子2015年結婚，隔年生下小孩，婚姻原本和睦，2人因孩子年幼，由妻子照顧而分房睡。但2019年時，小孩突然敲他房門，哭著要找媽媽，他才發現妻子半夜出門不顧小孩。他仔細調查，得知妻子竟是找小王，此外小孩還會提到，媽媽有時候會帶他去找叔叔，還會去叔叔家，有時候叔叔還會獨自照顧他。

男子發現妻子與小王有非友誼互動，2人還會公然在街上親吻被他錄下。他說，雖然已經在2022年協議離婚，但妻子、小王行為破壞他婚姻幸福，侵害其配偶權甚鉅，情節重大，依照侵權行為要求妻子、小王賠償100萬。

妻子則說，不正常男女交往實屬無中生有，2人親吻也是借位攝影的手法，她和男生只是單純事業同事關係，且還戴著口罩，另外徹夜未歸、半夜出門也不是事實。男生則說，自己是計程車駕駛，和女子僅有幫忙接送小孩上下課關係，此外接吻畫面並不清楚。

法院認為，影片中2人相當接近，足認有親吻之舉，因此2人關係已逾越正常普通男女交往，雖然有戴口罩、安全帽，且又在馬路旁，但男女親密動作與口罩、安全帽、地點無關。判妻子、小王連帶賠償10萬元，可上訴。