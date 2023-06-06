消基會今指出，據今年5月下旬展開的市場抽查，未見任何美國產製豬肉商品，質疑美豬遭「洗產地」。對此食藥署回應，美豬在國內市場佔比不到1％，要遇到本來就不容易，且更不可能以洗產地的方式進入台灣。

食藥署強調，美豬在國內佔比不到1％，要查到本來就不容易。（食藥署提供）

消基會表示，為瞭解這2年的管理措施是否落實，今年5月下旬展開調查，由志工於北部、中部及南部的市場攤販(5件)、便利超商(42件)、超市(146件)、量販店(34件)、百貨公司超市(50件)及餐飲業(12件)抽樣調查289件含豬肉成分的相關食品，結果未見到任何美國產製豬肉商品。

食藥署副署長林金富表示，美國豬肉根本不可能以洗產地的方式進入台灣，首先是美國豬肉在國內市場佔比僅0.4％，由於比例太低，消基會想在市面上查到本來就很困難。

不過消基會指出，就連國內市佔比例更低的法國豬能見度都比美國豬還要高，難保不會有美國豬以洗產地的方式混入台灣。林金富則反駁，巴拉圭豬肉在國內佔比與美國豬相當，消基會有沒有查到？「這本來就是運氣問題，或許消基會明天再去看就會查到美國豬肉。」

林金富坦言，在國內放寬豬肉萊克多巴胺規定後，美國豬肉在台灣的市場佔比就從原先的1％下降到0.4％，顯示是市場機制造成廠商不願意引進，此外食藥署自110年起完成22萬4662件次稽查，僅查獲1521件次美國豬肉，佔比約0.6％，也與當前國內市場分布接近，數據應該相當可靠。