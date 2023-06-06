瞄準畢業季，謝師宴與期末聚餐商機，頂級飯店推訂桌方案嘉惠學子，台北花園大酒店自即日起至9月30日止推出春風化雨謝師宴專案，擁有小型獨立包廂及容納300位以上賓客的宴會廳，中式桌菜3桌以上每桌7999元起，西式無限自助餐40位以上每位799元起，饗聚廚房自助百匯每位799元起。

台北花園大酒店饗聚廚房，主打無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色創意自助百匯。（台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店宴會廳擁有獨立包廂、麥克風及卡拉OK，可讓學生與師長熱情歡唱，活絡氣氛，中式10人桌菜部分著重食材的鮮與活，包含蔥油雞、胡麻軟絲、黃瓜蜇絲，水晶肴肉及桂花芋頭的五福大拼盤。

西式自助饗宴，囊括各式品項，包含現烤麵包、生菜沙拉吧、開胃冷盤、湯品、熱鍋料理、甜點、果汁、現煮咖啡及茶等，種類十分多元豐富。 饗聚廚房以無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色創意自助百匯。詳情請洽：02-2312-1000天成飯店集團聯合訂位中心。

慕軒飯店，即日起至8月31止推出星級謝師盛宴。（慕軒飯店提供）

國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店，即日起至8月31止推出星級謝師盛宴，異國美饌全自助暢飲方案與歐陸半自助式套餐方案任選，1樓URBAN331酒吧推出20人起「大人系謝師宴」，全自助式餐檯、啤酒無限暢飲搭配多種主廚精選歐陸料理自由選擇，不分平、假日，每人1580元起，出示學生證每人加價330元再享指定品項紅、白酒無限暢飲。

瞄準畢業季商機 頂級飯店推謝師宴方案