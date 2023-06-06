台北市長蔣萬安表示，今年台北、上海雙城論壇很可能在8月舉行，市府會遵守中央規定、尊重中央主管機關辦理，如果陸委會要求公開論壇行程就會公開。市議員簡舒培追問，市府如何預防被大陸矮化？講稿是否會提前給陸方看？蔣萬安強調，會遵守中央規定辦理，絕不會有被矮化情形出現，不會講稿不會給陸方看。

蔣萬安競選時提出中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等3前提，才辦雙城論壇。簡舒培今在總質詢時詢問，市府今年是否會堅持3前提舉辦雙城論壇？如何讓論壇舉辦符合對等、尊嚴、友善與互惠原則？

蔣萬安表示，原則上會遵守中央法規、尊重中央主管機關立場，市府會創造有利條件，秉持對等、尊嚴、友善與互惠原則舉辦雙城論壇，未來也會持續辦下去。

簡舒培追問，市府如何防範屆時被大陸「矮化」？會不會應上海方要求提供講稿？雙城論壇行程是否會公開？

蔣萬安表示，市府一定秉持對等、尊嚴原則參與雙城論壇，絕對不會被矮化，也不會給予大陸講稿。另外，不論是要接見誰、行程如何安排，都要經過中央核准才能放行，故陸委會同意雙城論壇行程就會公開。

簡舒培再追問，若陸委會沒規定不可以公開，市府能否在雙城論壇行程核准後立即公開？由於蔣萬安僅強調，陸委會要求市府公開就會公開，陸委會如何規定就如何做，簡舒培批評蔣不斷跳針，根本「跳針安安」，蔣萬安提高聲音回應議員都不聽人說話、跳針，陸委會要求什麼，市府絕對照辦。