台中榮總神經外科權威李旭東醫師，從醫30幾年，專擅於脊椎神經手術、腦中風、顱內動脈瘤及動靜脈畸形手術。6月5日蒞臨惠中寺「未來與希望」講座，主講：如何打造完美績優「骨」，期盼把正確的健康知識傳播出去，鼓勵民眾培養良好的骨品質，現場含線上觸及聆聽人數計6532人。

台中榮總李旭東醫師講座，現場及線上觀眾共6532名觀眾聆聽。（圖／惠中寺提供）

2019年李醫師身體開始出現警訊，從醫師變病人，疾病為他上了寶貴的一課，成功對抗病魔康復後的他，也積極以醫者身分，希望提醒民眾照顧身體是最重要的事情。「健康是自己的代誌！」李旭東醫師表示，骨質疏鬆症是全世界第二常見的疾病，50歲以上，平均每3人就有一人屬於骨質疏鬆症高風險群，尤其長者或停經後婦女更容易骨質流失。

他指出，根據統計，骨質疏鬆骨折一年內，約45%年長者會再次骨折，且骨鬆性髖部骨折死亡率逼近乳癌的死亡率。台灣骨質疏鬆症人口眾多，除了高血壓、高血壓、高血脂外，應更加重視一低(低骨質密度)，需注意骨質疏鬆症的診斷治療與預防，降低骨質風險！

「血鈣不等於骨鈣。」李旭東醫師說，鈣質攝取不足或體內的鈣量減少時，為了維持血液中的基本鈣質，就會將骨頭中的鈣質大量抽離出來。每日應攝取1200mg的鈣、800~1000U維生素D，如果食物攝取量不夠，也可以吃鈣片或維生素D。強調培養良好的飲食、運動習慣，加值好骨力，才能為自己打造完美績優骨。

講師台中榮總李旭東醫師(右)在佛光山中區總住持覺居法師(左)陪同下進場，受到觀眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

李旭東醫師說，若出現「駝背、變矮、腰酸背關節痛」三大警訊，就代表可能骨質疏鬆症，及早發現，及早治療。面對無形殺手—骨質疏鬆症，必須持續藥物治療，使蝕骨細胞的破壞和造骨細胞的新生達到平衡；改正高油、高糖、高紅肉、低鈣的不良飲食習慣；多運動走路，正確練習肌力，加值好骨力；運動或動作要盡量「不彎、不扭、不過速，保命防跌。

李旭東引用莎士比亞的名言「習慣若不是最好的僕人，習慣就成為最壞的主人。」勉勵觀眾留意習慣的力量:1.01的365次方=37.8，每天進步一點，一年後你的進步會成為37.8；0.99的365次方=0.03，每天進步一點，一年後就退步到近乎零---打造完美績優「骨」要重視良好習慣的養成:定期骨質篩檢、運動練肌力、吃高鈣食物、每天曬太陽15分鐘補充維生素D、不菸不酒、不喝茶和咖啡、定期回診、按時服藥。

佛光山中區總住持覺居法師(右)與講師台中榮總李旭東(左)醫師。（圖／惠中寺提供）