隨著網路在生活中變得不可或缺，數位轉型快速變革引領創新營運模式，全球政府積極投資基礎建設，持續帶動網通設備需求，中磊也樂見下半年營運可望逐季走高。
中磊5月份營收達50.2億元 單月及累計營收同創同期新猷
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（6）日公佈5月營收為50.2億元，較去年同期營收46億元，年增9.1％，另累計前5月營收達261.8億元，較去年同期營收221.6億元，年增18.1％，單月及累計營收同創歷年同期新高。
電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（6）日公佈5月營收為50.2億元，較去年同期營收46億元，年增9.1％，另累計前5月營收達261.8億元，較去年同期營收221.6億元，年增18.1％，單月及累計營收同創歷年同期新高。
隨著網路在生活中變得不可或缺，數位轉型快速變革引領創新營運模式，全球政府積極投資基礎建設，持續帶動網通設備需求，中磊也樂見下半年營運可望逐季走高。
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