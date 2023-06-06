電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（6）日公佈5月營收為50.2億元，較去年同期營收46億元，年增9.1％，另累計前5月營收達261.8億元，較去年同期營收221.6億元，年增18.1％，單月及累計營收同創歷年同期新高。