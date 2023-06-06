有些人在做一件事時總是能堅持到底，並且努力完成，但有些人做事卻很容易三分鐘熱度，遇到困難就放棄，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤座、射手座、雙子座起初在做一件事情時充滿熱情，可是過沒多久後就容易愛做不做、半途而廢。

▍天秤座

天秤座做事前會先考慮周全，注重可行性，當有了計畫後就會與人分享自己的想法，讓許多人知道！然而，容易瞻前顧後受人影響的天秤座，一旦牽扯到某些事情而猶豫不決時，當初的豪氣就容易後繼無力。

▍射手座

射手座當開始做一件事情時會顯得特別積極，而這份熱情在旁人眼中就像煙花般耀眼，同時也像煙花般瞬間消失，因此他們做事也沒有一定的規律，能量雖大，卻容易瞬間消耗，尤其是當覺得受到限制，失去新鮮感時，整個人就會變得毫無動力。

▍雙子座

雙子座做任何事情前，喜歡先與人打聽一些消息，並且認識能幫助自己的人。而他們在做一件事，總是很快被一堆人知道，而雙子座也樂於見到這樣的情形，覺得與人競爭能讓他們有更多動力，但可惜的是，雙子座的注意力容易分散，只要有更吸引他們的事物出現，就會見異思遷了。