就在北約各國在討論何時贈送烏克蘭F-16戰機，遠在印太地區的澳洲，也提出軍援F/A-18A「大黃蜂」戰機給烏克蘭，而且美國似乎也在推動。報導還以「前往戰區比進入博物館有價值」為標題，表達澳洲方面的態度。

《澳大利亞金融評論報》(Australia Financial Review)的報導，澳洲、美國和烏克蘭已在討論「向基輔部署41架F/A-18A大黃蜂戰鬥機」的可能計畫，這同時符合烏克蘭的空防要求，也可以這批走向退役的戰鬥機，發揮最後的價值。

消息人士稱，在幾個北約國家的聯名要求下，美國最近同意方盟友向烏克蘭提供先進的戰鬥機，其中主要的角色是F-16，但是現在還有F/A-18這個選項，而且美國似乎更容易批准，因為澳洲屬於F-35聯合打擊戰機的「第一梯隊」，他們的F/A-18A的空防任務正在結束。

在F-35A服役之後，大黃蜂戰機暫存在新南威爾斯省-紐卡斯爾(Newcastle,也稱新堡)的威廉鎮空軍基地( RAAF Base Williamtown)。如果不送往烏克蘭，它們將面臨報廢、拆解，或是出售給美國私人軍訓航空公司 RAVN Aerospace，擔任異種飛機對抗培訓的工作，但是私人軍訓公司的大約只能保留10架以下的數量，而封存中的F/A-18A大概有46架。

澳洲已在接收與服役F-35A戰機，所以F/A-18A已經陸續退役。(圖/RAAF)

澳洲皇家空軍 (RAAF)是在1981年採購75架的F/A-18，以替換1963 開始服役的法製幻象3式(Mirage III)戰鬥機。最初的2架大黃蜂在美國製造，其餘的則在澳洲組裝生產。在服役期間，有4架因飛行事故而失踪。但總體而言，澳洲相當滿意大黃蜂的服役表現，特別是安全性比F-16更令人放心。

澳洲的大黃蜂戰機屬是最早的A/B型，於是在1999年代經歷大黃蜂升級計劃 (HUG)，並分三個主要階段進行。在2000~2002 年的第一階段，戰鬥機更換空用電腦、導航系統和無線電設備，也修改程式，使它們可以掛載英國製的AIM-132 「ASRAAM」短程空對空飛彈，取代使用多年的美製 AIM-9 響尾蛇飛彈，這算是大英國協的堅持。

第2階段升級，則換裝AN/APG-73雷達，雖然不是主動相控陣雷達，但它的地面搜索分辨率已是2000代最好的性能。另外還有聯合頭盔提示系統、Link 16 資料鏈網路，以及駕駛艙顯示升級。第3，也是最後階段，是修復飛機在其使用壽命期間的機身疲勞損傷。