傑尼斯已故創辦人強尼喜多川近期深陷性侵旗下藝人的醜聞風波中，雖然現任董事藤島茱莉景子(藤島ジュリー景子)日前已透過影片及書面文件和社會大眾致歉，但風波仍持續延燒。而上月傑尼斯夯團「嵐」成員櫻井翔，在播報相關新聞時從主播台消失的舉動，也引發不少網友抨擊，事隔多日，他首度發聲回應：「怕有人受到傷害。」

櫻井翔自2006年開始便在《news zero》擔任周一主播，與有働由美子搭檔播報新聞。然而，5月時播報傑尼斯現任社長因創辦人的性醜聞風波，向社會大眾致歉的相關新聞時，櫻井翔卻不見蹤影，並由有働由美子主播說明事件經過與新聞台的立場，雖然事後有働由美子發聲力挺櫻井翔，仍有不少網友抨擊他「舉動失格」，有失主播的專業。

對此，櫻井翔昨(5日)，首度開口談及此事，在《news zero》上開口，坦言自己身為被爆出醜聞的娛樂公司旗下藝人，且他也有可能被外界視為是受害者，「在這樣的立場上，我很難做出評論。」不過，他也補充指出，表示「有人因為這些揣測而受到傷害」。

櫻井翔提及他與小傑尼斯們曾共度不少時光，「而在這些人中，有人已經走向新的人生道路。因此希望能盡量避免讓這些人被捲入不必要的揣測之中。」另外，他也向傑尼斯事務所喊話，希望不要勉強不願開口的人對此事發聲，也期盼能在確實保障每個人隱私的狀況之下，調查強尼喜多川的性醜聞事件，最後櫻井翔再次強調：「任何形式的性侵害，都是絕不原諒也絕對不允許發生。」

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