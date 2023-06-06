因應全球環境變遷及減碳工作，加上2050淨零碳排的目標，「氣候變遷因應法」草案的3子法「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」、「溫室氣體自願減量專案管理辦法」、「溫室氣體增量抵換管理辦法」等將於6月陸續預告。環保署今(6)日表示，其中自願減量的額度未來可在碳權交易所進行交易。

總統蔡英文4月時宣布將成立台灣碳權交易所，預計最快將在今年7至8月可成立，不過碳權的交易必須等「氣候變遷因應法」子法通過後才可上路。環保署表示，「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」、「溫室氣體自願減量專案管理辦法」、「溫室氣體增量抵換管理辦法」等將於6月陸續預告，並召開研商會。

氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀表示，各界都在關注碳權交易所的運作方式，國內碳權主要來自「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，而這些減量的額度便能進入碳權交易所成為國內的碳權。

蔡玲儀進一步說明，現在開發案碳排放，在環評會要求必須有一定比例要拿國內的減量額度來抵換，而且不能買國外的，因此若要購買國內的碳權，會優先給有環評開發需求的對象；另一個就是部分企業自己製作碳中和產品，但一定要先盤查從生產到製造的碳排放，若減量後還是有碳排放，就可以購買國外的碳權來中和。

蔡玲儀指出，國內對碳權有很大的需求，未來碳權交易所規劃上，若能引進國外碳權到國內則不會限定交易對象，不過在進到台灣時會再加入一道審查程序，以確保碳權的品質。

蔡玲儀最後表示，預計今年11月底前可預告碳交易的拍賣詳細辦法，以及手續費等相關草案。