金廈雙方代表互贈禮物致意，期盼未來兩岸能夠維持友好互動，來年漁民都可豐收。(圖／金門縣水試所提供)

水試所呼籲兩岸漁民，避免於放流處鄰近海域進行高強度捕撈，讓魚苗能有成長的時空間。(圖／金門縣水試所提供)

金門水試所與廈門海洋發展局今日相約於金廈海域211航標處，聯合舉辦放流魚苗活動。(圖／金門縣水試所提供)

金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局於今（6）日上午10時30分，相約於金廈海域211航標處，聯合舉辦放流魚苗活動，為金廈海域添入在地經濟魚苗共約439萬尾，透過魚苗放流增裕漁業資源，期使金廈海域資源得以永續發展。

今日上午金門縣水試所試驗船金門號、金門護漁號及晟豐號與廈方於金廈海域211航標會合，由副縣長李文良率領團隊與廈方會面，並互贈禮物致意，我方贈送廈方文創水獺布偶娃娃及魚躍龍門擺件各6組，「漁（業）躍龍門」象徵生物資源的保育及永續利用，期盼未來兩岸能夠維持友好互動，來年漁民都可豐收。

據水試所指出，今日我方放流孵育魚苗計35萬尾，包括黑棘鯛4萬尾、黃錫鯛（平鯛）3萬尾、黃鰭棘鯛3萬尾，岸際放流遠海梭子蟹25萬隻；廈門市海洋發展局則提供魚苗計404萬尾，包括黑鲷2萬尾、黃鰭棘鯛1萬尾、真鯛1萬尾及大黃魚400萬尾，總計439萬尾魚苗順著魚梯滑入海中，景象十分壯觀。

水試所表示，此次放流皆魚苗為本地常見的經濟物種，並經審慎評估挑選來源進行培育，避免在地原生魚群基因汙染及基因窄化。另水試所也呼籲兩岸漁民，避免於放流處鄰近海域進行高強度捕撈，讓魚苗能有成長的時空間，使復育放流能如存款投資利息，形成外溢效應。

近十年來，受到氣候變遷及海水暖化的影響，加上高強度捕撈、破壞性漁法及海洋污染，造成台灣海峽沿近海的資源量總體趨勢逐年下降，為了減緩下降的趨勢，舉辦兩岸聯合魚苗放流活動，自2015年始已行之有年，惟2020、2021年受疫情影響暫停實施。

去（2022）年疫情稍緩，金廈兩方即以隔海相望的形式恢復聯合放流活動，而今年疫情解禁，金門水試所更增加放流魚苗數量及種類，加強海域資源復育；除了增加放流魚苗總數，縣府也希望能辦理兩岸產、官、學研討會，增加漁政、保育等相關議題上的交流，以維護金廈海域的漁業資源永續，讓後代子孫能夠持續利用。