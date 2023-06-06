智伸科5月合併營收6.65億元，年減5.88％；前5月合併營收30.92億元，年減幅19.14％。智伸科表示，中國大陸五一長假、工作天數較少外，今年以來，智伸科出貨力道仍受主要客戶進行庫存調整而有減緩的情形。隨著新車銷售市場結構轉向新能源車市場發展，同步加速智伸科與主要客戶、品牌車廠在相關關鍵零組件的技術升級開發腳步，智伸科獲數款新能源車訂單，持續陸續生產交貨，加上醫療事業新產品的市場滲透率持續拉升，有助於下半年營運有望繳出優於上半年的成績。

智伸科表示，智伸科主要客戶BorgWarner在墨西哥建立新能源車專業人才基地、ZF致力於與大陸電動車新創企業合作，增加電子動力轉向（EPS）系統在中國大陸產能、Bosch也在中國大陸蘇州設新能源汽車核心部件與自動駕駛研發製造基地等，凸顯主要客戶已持續加大布局新能源車事業的力度，有助智伸科汽車事業部營運動能，有機會隨著市場的需求拉高而穩步回溫，也奠定未來智伸科在電動車新專案包括懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件，下半年的出貨成長動能。

智伸科指出，根據中國乘聯會秘書長崔東樹近期在社群媒體分享，2023年前4月全球新能源乘用車總銷量達354萬台，年增38％，其中，中國新能源乘用車占比達6成，可見中國大陸新能源乘用車市場的銷售成長速度，遠高於全球市場，加上近期剛落幕的中國國務院常務會議重點指出，為鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，將考慮延長4年部分新能源汽車的購置稅減免政策，以利促進新能源汽車消費力，有望帶動各大品牌車廠及國際車企於中國大陸新能源車市場的布局。智伸科預期，上述政策有助於智伸科布局新能源車及電動車等各項主力汽車關鍵零組件產品的長期業務拓展環境。

智伸科表示，大陸「五一」長假，各地方車展密集，廠商提高優惠力度加上地方促消費政策，帶動5月初車市銷售良好，市場人氣及銷售量明顯優於往年同期。智伸科謹慎面對疫情、俄烏戰爭大環境等不利因素，積極密切與客戶交流，隨時掌控客戶端第一手資訊，並有效控制費用、彈性調整生產配置、優化產品結構等，助力集團財務體質穩健。

智伸科表示，智伸科看好全球車廠陸續推出新能源車，下半年電動車懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件等新案，將助力推高新能源車的營收比重，智伸科今年汽車營運可望回到疫情前的成長軌道。此外，智伸科醫療新訂單的挹注，兩大動能齊步進補下，可進一步提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率。