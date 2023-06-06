中鼎累計1-5月合併營收377.93億元，年成長1.15％，已扭轉前四月的營運衰退。

至3月底，中鼎的在建工程已達3,592億，創歷史新高；中鼎指出，低碳與綠色工程案量持續擴大，完工比例逐漸提升，入帳金額增加讓營收成長。

而先前承攬的高科技廠辦新建工程也開始入帳，中鼎指出，預期可讓未來的月營收增添成長動能。

中鼎指出，近年的新簽約案部分尚處於設計階段，後續進入採購及施工後營收成長會較顯著，對今年全年營運成長持審慎樂觀看待。