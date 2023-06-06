民眾黨主席柯文哲進入訪日行程第3天，6日下午到眾議院密會前首相麻生太郎，兩人從原先預定的30分鐘暢聊至1小時，柯再趕赴日本維新會主席馬場伸幸拜會行程，會後馬場伸幸表示自己將於8月訪台，此時柯文哲突爆料，麻生太郎也將在8月訪台。

柯文哲6日行程原定下午4時拜會日本馬場伸幸，不過中間突新增行程，於下午3點密會麻生太郎，雙方相談甚歡，使30分鐘的拜會因而延長到1小時，甚至差點無法趕上維新會行程。

維新會為日本國會眾議院第三大黨、參議院第四大黨。柯文哲今與主席馬場伸幸會面，黨內眾議員青柳仁士、眾議員小野泰輔、參議員高木佳保里也都出席，原先雙方致詞後展開閉門會議，但後來開放媒體全程參與，維新會成員關心兩岸立場、台積電等議題。

馬場伸幸致詞表示，今天非常歡迎柯文哲一行人拜會大家，如柯文哲提到的日台關係，整個不只是在地緣關係，或是歷史關係來說，是非常緊密、關係非常深切的，特別在日本311地震時，收到非常多台灣捐款，對日本地區重建有非常大的幫助，相信全日本國民一直想要報恩。

馬場伸幸提到，事實上他在2017年曾經訪台，當時去台北市政府拜會過當時的市長柯文哲，他印象非常鮮明，記得當時柯穿著一雙運動鞋、身穿運動褲，非常容易活動，看起來非常健壯的狀態，當時非常感動，政治人物原來是這樣活躍的。

馬場伸幸也說，如柯文哲剛剛提到的，維新會是由大阪地區發展出來，民眾黨是從台北開始發展，整個發展歷程上面確實非常接近，地區性政黨要發展成全國性政黨，是一件非常困難的事情，維新會截至為止成立13年，在這13年期間一步一腳印，一點點不放棄的累積下來。

馬場伸幸說，另外想跟大家分享，為什麼維新會今天可以成長到這裡，他們非常深刻理解日本國民究竟想要什麼，現有政黨卻沒辦法做或不想做的，是以這樣開始成長起來，基本上他們在整個執政過程，都是懷抱剛剛跟大家分享的心情。

馬場伸幸最後說，他知道柯文哲即將競選明年1月總統大選，在此他謹祝柯文哲發揮領導能力，領導整個民眾黨，最後領導整個台灣政治，先祝福柯文哲選舉非常順利。

他說，相信政治並不是只是這些政治家在操作，最重要是人民的力量，非常期待柯文哲能夠順利當選明年1月總統大選，接下來他也可以順利成為日本首相，一起努力邁向這目標。

拜會結束後，雙方團隊互相寒暄，柯文哲向馬場伸幸說「See You in Taiwan！」馬場伸幸提及自己8月將訪台灣，雖然口譯有提到「8月份要去台灣」，不過柯文哲似乎沒聽清楚，詢問「幾月要來？」此時熟悉日語的民眾黨顧問謝明珠說「8月」，結果柯脫口爆料說，「麻生（太郎）也是8月要來。」