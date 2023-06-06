第9屆大地藝術節以「越過第五道浪」為策展主題，邀請6組藝術家進駐東海岸進行創作，由都蘭部落希巨．蘇飛與西班牙籍的阿瓦諾．楚傑達Alvaro Trugeda共同創作的「Maro’ay ko kelah／潮水坐下來了」，將海擬人化，透過具象的椅子呈現，打破工藝與藝術二分法的界線。

東海岸大地藝術節今年邁入第9屆，策展命題為「越過第五道浪」，源於阿美族諺語「aka lalima（不要被第五道浪打敗）」，是長輩用來勉勵年輕一輩面對困難，不要氣餒，繼續前進的哲理，共邀請6組藝術家進駐東海岸進行創作。

「Maro’ay ko kelah／潮水坐下來了」創作融合阿美族海洋文化知識與西方神話海神波賽頓，把人與海洋相依的態度表現出來。（蕭嘉蕙攝）

其中，來自都蘭部落的希巨．蘇飛與西班牙籍的阿瓦諾．楚傑達Alvaro Trugeda，2人攜手在加母子灣，以漂流木和金屬創作1件巨型椅子，命名為「Maro’ay ko kelah／潮水坐下來了」，以擬人的形象賦予海1張有情緒表達的臉，另外還結合西方海神波塞頓的三叉戟，具象化海洋的變幻與情緒。

希巨．蘇飛說，作品「Maro’ay ko kelah／潮水坐下來了」，是融合阿美族海洋文化知識與西方神話海神波賽頓，把人與海洋相依的態度表現出來。

阿瓦諾．楚傑達(Alvaro Trugeda)則說，自己深根都蘭8年，很榮幸能和在地藝術家合作，除了共同創作之外，也認識到阿美族和東海岸的文化。

「希望透過作品，讓更多人了解都蘭阿美族的海洋知識」，希巨．蘇飛說，作品的深意是我們不要背對著海浪，就好像我們遭遇挫折，我們一定要面對它，如果你被這一個海浪捲走，你就不知道下一個海浪打到你身上時，會發生什麼事，這就是我們在潮間帶的智慧，轉化到生活中應用。

「Maro’ay ko kelah／潮水坐下來了」以具象的椅子和其具備生活實用性表達藝術概念，也挑戰工藝與藝術界線截然的二分法。