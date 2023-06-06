全國少年跆拳道錦標賽甫落幕，代表花蓮縣參賽的嘉里國小跆拳隊，共踢下1金2銅及2個第5名的佳績，其中剛晉升黑帶的鄭宇傑是初次參加全國賽事，決賽中雖一度落後對手，但他卻不氣餒，憑著日常練習的基礎與強大的心理素質逆轉勝，成功拿下花蓮暌違6年的全少金牌，捷報傳回鄉里令師生相當振奮。

嘉里國小跆拳道隊5名小將黃于恩、鄭宇傑、邱興、黃芸萱、梁榕軒，今年代表花蓮出征第30屆全國少年跆拳道錦標賽，爭奪國小跆拳道界最高殿堂的榮譽，經與各縣市的跆拳選手一較高下，共拿下1金、2銅及2個第5名。

花蓮嘉里國小4年級鄭宇傑（中）今年剛晉升黑帶後，便初次參加全國少年跆拳道錦標賽，憑著日常練習的基礎與強大的心理素質，在決戰中逆轉勝，拿下花蓮暌違6年的全少金牌。（嘉里國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

替花蓮拿下金牌的鄭宇傑今年4年級，年初剛晉升黑帶，從未參加全國賽事的他，在教練顏祥玶的鼓勵下決定參賽，一路過關斬將取得決賽門票，沒想到第一回合因未抓到節奏，落後對手1分，第二回合也是屈於下風，後來在教練指導下，第三回合運用轉身戰術後逆轉勝，以1分差距勇奪金牌。

顏祥玶說，鄭宇傑初次參加全國賽就獲得金牌相當不容易，所幸他在日常的訓練下培養厚實的基礎，且其心理素質相當成熟，完全沒在怕對手，才能踢下如此亮麗的成績。

嘉里國小校長紀忠呈說，跆拳道小將們與教練為了這次全國少年盃的比賽積極備戰，加強集訓，終於替花蓮奪下睽違6年的全少金牌，令人振奮不已，不過還是勉勵各位選手們享受獲獎榮耀後，不要鬆懈練習，而是持續挑戰、突破自我。

此外，今年少年盃首次舉辦團體賽，花蓮縣代表隊由嘉里國小、海星國小、中正國小、崇德國小組成，拿下男、女團體賽對打2面銅牌。