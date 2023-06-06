有些人明明各項能力都十分出眾，受到許多人敬佩、仰慕，身邊卻沒有太多知心朋友，大陸命理專欄「星座上上簽」分享，天蠍座、水瓶座、摩羯座和天秤座的女性雖然顏值高、能力優秀，卻因為某些特質而讓人不敢主動靠近。

▎天蠍座

天蠍女極具魅力，精明幹練的行事作風也讓人十分敬佩，但這也容易導致壓迫感，再加上喜歡保持神祕與距離感，不會輕易展示自己的弱點，更讓人覺得妳們就像是一座高牆難以打破，個性冷淡又不好靠近；建議天蠍女要學習表達情感，好讓其他人能更容易了解你們。

▎水瓶座

水瓶女思想獨立、個性鮮明，不喜歡受到規則的束縛，且想法極具創造力，但這些特質反而讓妳們顯得太過與眾不同、與眾人脫節，導致身邊的人難以理解與接近；建議水瓶女可以多多與人交流、溝通，以便更好地與其他人相處。

▎摩羯座

摩羯女擁有強烈的責任感，懂得控制情緒，冷靜地面對問題與挑戰，因此受人敬重，但這也導致「壓力情緒」產生，讓妳們變得高冷、難以親近，再加上自尊心較強，常常給人高高在上的感覺，讓身邊的人都不敢靠近；建議摩羯女多多包容與理解他人，才能打好社交關係。

▎天秤座

天秤女善於交際，對於他人的感受十分敏感，面對矛盾與爭執時較注重和諧與和平，且經常犧牲自己的利益與想法，導致容易被人忽視，此外天秤女又是完美主義者，偶爾會變得挑剔與苛刻，讓人想靠近卻又不敢踏出第一步；建議天秤女要更加寬容地看待事物，才能更好地與他人相處。