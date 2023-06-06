主計總處調查指出，隨著雞蛋供給回穩，雞蛋價格年增率趨緩至12.2％，加以天候平穩，蔬菜及水果供給穩定，蔬果漲幅也趨緩，使得5月CPI年增率降至2.02％，創近22個月最低。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，近期隨著全球需求疲弱，國際農工原料行情已明顯走跌，從國內外所有趨勢看來，輸入性通膨壓力已大幅減輕，通膨已經降溫。