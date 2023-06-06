通膨降溫 5月通膨率2.02％創22個月最低 18:052023/06/06 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 主計總處今（6）日公布5月物價調查結果，在蛋價漲幅趨緩，油料、蔬果較去年同月也下滑，使得5月通膨率（消費者物價年增率）降至2.02％，創近22個月最低，通膨已降溫。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處調查指出，隨著雞蛋供給回穩，雞蛋價格年增率趨緩至12.2％，加以天候平穩，蔬菜及水果供給穩定，蔬果漲幅也趨緩，使得5月CPI年增率降至2.02％，創近22個月最低。 綜合統計處專門委員曹志弘表示，近期隨著全球需求疲弱，國際農工原料行情已明顯走跌，從國內外所有趨勢看來，輸入性通膨壓力已大幅減輕，通膨已經降溫。 #全球 #年增率 #趨緩 #通膨率 #主計總處 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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