當年以歌手身分出道的資深女星苗可麗，轉戰戲劇圈也交出亮眼成績單，實力派演技讓人印象深刻，2013年時曾以《含笑食堂》拿下金鐘視后寶座，主持方面也展現幽默活力，相當具有個人魅力。苗可麗近日透露愛車被不明人士刮壞，讓她相當生氣卻又不知道該怎麼辦，男星Gino則給出方法，誇口三天內基本會破案。

苗可麗近日在Facebook上寫下無奈心情：「出門前發現車在停車位上被撞了，人也跑了」，她用最近八點檔中的角色「富米」表達當下心情，直呼「富米生氣」，雖然遇到這種狀況，但她還是必須先出發去外景工作，苗可麗曬出翻白眼的表情，可以看到黑色車體被刮出白色痕跡，似乎還凹進去。同在八點檔《天道》演戲的Gino留言建議：「姐，妳親自去警局報案，說明被撞的地點跟大概時間，看到是妳基本上三天內會破案」，他透露之前敞篷車被割破，報警後才知道台北市有很多看不到的監視器，會錄下很多事情。

苗可麗今年52歲，在影壇深耕多年的她近期加入八點檔《天道》，她在劇中展現強悍罵功，有場戲她罵到爆青筋，下戲後心臟狂跳，她表示，「現在有點年紀了，那天下戲我連喝水都沒辦法，腎上腺素衝太高。」除此之外她也有皮蛇問題，會因為演戲情緒太激烈發作，「我每隔1、2個月就會長出來，以前都在腰，現在在大腿，長2、3顆就停住。」