乾隆帝御筆《御製澄懷堂詩》七言聯，日前於香港邦瀚斯「中國書畫」拍賣會以逾971萬港元高額成交，遠超過其估價。

此御筆七言聯，典出乾隆帝御製詩《澄懷堂詩》，蘊含其正誼明道、治國安邦的政治文化理念，歷經近300年首次公開面世。此御製七言聯上聯為：「四壁圖書鑑今古」，表明乾隆帝「尊儒重道、以文治國」之理念；下聯「一庭花木驗農桑」，則描繪澄懷堂所在的豐澤園。

聯上螭龍紋「奉三無私」、「所寶惟賢」、「乾隆御筆」三方印章，均見於北京故宮《清代帝后寶璽》著錄。乾隆帝以「奉三無私」勉勵自己以天下為公，不謀一己私利；「所寶惟賢」，則表示寶賢任能之重。

此次拍賣，名家珍作亦備受追捧，徐悲鴻作於1939年之〈香雪圖〉，以387萬7500港元成交，為估價近4倍。作畫之時，悲鴻剛剛落腳星洲，籌備將在3月開幕的個展。畫家借老梅樹幹虯曲之勢，別出心裁，橫向構圖。主幹從右至左延伸，以濕筆淡墨染成；細枝由下至上穿插，疏密錯落。畫家乘濕用濃墨點出樹節、轉折，明暗斑駁有似光影律動，立體逼真之境呼之欲出。